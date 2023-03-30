فيديو - سواريز يعود الى "عضّة كيليني" بعد 9 سنوات

بعد 9 سنوات، يعود النجم الأوروغوياني لويس سواريز الى مدينة ناتال في البرازيل، عندما يلعب مع فريقه غريميو ضد ABC في الثاني عشر من الشهر المقبل في بطولة كأس البرازيل.وتكمن أهمية الذكرى، في أنها تعود إلى تسع سنوات خلت، حين لعب سواريز في ملعب آرينا دا دوناس في مدينة ناتال مع منتخب بلاده الأوروغواي في المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي ضمن المجموعة الرابعة من مونديال 2014 في البرازيل.آنذاك، وعند الدقيقة 79، قام سواريز بحركته الشهيرة التي أدّت الى طرده، حين بادر الى عضّ المدافع الايطالي كيليني، في حادثة طبعت تاريخ ومسيرة الهدّاف الشهير.