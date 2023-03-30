هالاند يتفوّق على ميسي وهذه هي التفاصيل

وفق مصادر صحفية متقاطعة، حقق النرويجي إيرلينغ هالاند، هدّاف مانشستر سيتي الإنجليزي، أرباحاً إجمالية في الموسم الحالي 2022-2023، تزيد بنحو 11 مليون جنيه إسترليني عن تلك التي حققها الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.ويحصل هالاند، البالغ من العمر 22 عاماً، على 45 مليون جنيه إسترليني كعائد مالي نظير اللعب مع مانشستر سيتي، مقابل حصول ميسي على 34 مليوناً مع باريس سان جيرمان.وذكرت صحيفة دايلي ميل أن قيمة الأجور الأسبوعية لهالاند ترتفع مع مانشستر سيتي إلى 865 ألف جنيه إسترليني مع إضافة المكافآت والحوافز المضمونة بالنظر إلى أرقامه المذهلة هذا الموسم.