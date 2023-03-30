هل حسم برشلونة فعلياً ثلاثة من صفقاته الصيفية؟

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية المُقرّبة من نادي برشلونة، أن الإسباني تشافي هرنانديز، مدرب الفريق الاول، منح موافقته للإدارة للتعاقد مع ثلاث لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وسيكون انتقال هؤلاء الثلاثة الى الفريق الكاتالوني مجانياً لانتهاء عقودهم مع أنديتهم، وهم الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع أتلتيك بيلباو، والألماني إلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشسر سيتي، والمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم تشيلسي الانجليزي الذي يُتوّقع انهاء عقده بالتراضي مع فريقه.ورفض مارتينيز عروضاً من نابولي وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد من أجل برشلونة، بل ووافق على بند في عقده يتيح إعارته إذا فشل النادي في تسجيله بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.وأكدت الصحيفة أن برشلونة أنجز اتفاقًا مع الألماني غوندوغان من أجل الانتقال اليه في الصيف المقبل، الا ان اللاعب لم يوافق على وضع بند للإعارة، كما فتح الباب أمام الغابوبي أوباميانغ بشرط أن ينهي ارتباطه بنفسه مع ناديه.