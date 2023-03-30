موهبة البرازيل تؤجل قرارها بإنتظار برشلونة

بعد أن أصبح يوم السبت الماضي أصغر لاعب يظهر لأول مرة مع البرازيل منذ 1994 في عمر 18 عاماً و25 يوماً، لا يبدو فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو باراناينسي في عجلة من أمره لتقرير مستقبله.وذكرت وسائل اعلام أن والد اللاعب ووكيله، تواجد في طنجة أثناء خسارة البرازيل امام المغرب (1-2) وانتهز الفرصة لزيارة بعض المدن الأوروبية، وتعرف على بعض من المشاريع الرياضية للأندية الساعية للتعاقد مع لاعبين شباب.ومع ذلك، يُعطي فيتور روكي الأولوية لبرشلونة الاسباني، وأمدت المعلومات أنه لن يتسرّع في تقرير مستقبله، وسينتظر حتى شهر تموز - يوليو المقبل، عندما يُقفل النادي الكاتالوني موضوع "اللعب النظيف"، وإذا لم يفعل، سوف يختار اقتراحاً آخر.