فيديو - كريستيانو يتجوّل بسيارة باهظة تُمثّل واحدة من عشرة في العالم

تم انتاجها في العام 2019 لصالح 10 عملاء خاصين فقط

Cristiano Ronaldo con su nuevo Bugatti en Madrid😍 pic.twitter.com/psM8tti0AX — ᴀɴʏ🐐🌼🇵🇹 (@anybranez) March 29, 2023

قصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "زوما" في العاصمة الاسبانية مدريد، وهو أحد المطاعم المفضلة لديه بالقرب من بلازا دي كولون، لتناول العشاء مع مجموعة من الأصدقاء.واجتمع العديد من المعجبين حول السيارة الخارقة الجديدة التي وصل بها كريستيانو، خلال قضائه بضعة أيام كإجازة في مدريد، وهي سيارة بوجاتي شينتوديتشي المذهلة التي تبلغ قيمتها 8 ملايين يورو، وتصل الى 10 ملايين مع احتساب الضرائب.تبلغ قوة السيارة 1600 حصاناً، وتصل سرعتها القصوى إلى 380 كيلومتراً في الساعة بتسارع من 0 إلى 100 في 2.1 ثانية فقط، وقد تم انتاجها في العام 2019 لصالح 10 عملاء خاصين فقط احتفالاً بالذكرى السنوية الـ110 للعلامة التجارية الأكثر تميزاً لمجموعة فولكس فاجن.