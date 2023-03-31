هل تصدقون؟ ... 14 لاعباً رحبّوا برحيل بمدربهم وهؤلاء هم !!

مع قرار غير مُرتقب بإقصاء المُدرّب ناجيلسمان والتعاقد مع توخيل

عاش نادي بايرن ميونيخ الألماني أياماً مفاجئة صعبة مع قرار غير مُرتقب بإقصاء المُدرّب ناجيلسمان والتعاقد مع توخيل.

وبعيداً عن كل ما قيل في وسائل الاعلام، يعزو مصدر مُقرّب السبب الى "الأجواء السيئة" التي سادت تشكيلة البطل البافاري وغرفة ملابسه، بدليل الأجواء الوداعية لناجيلسمان حال رحيله.

وإذا كان جوريتزكا تأثر كثيراً برحيل ناجيلسمان وقال "ربما رأيته أكثر من عائلتي، لقد كانت صدمة في البداية، شكراً جزيلاً لك على التعاون الذي كان دائماً يتميز بالثقة والمتعة والتقدير المتبادل .. أنت شخص رائع"، لكن سواه لم يكن له ردّ الفعل نفسه.

كيميش كان أيضاً متفاعلاً مع ناجيلسمان، لكن صحيفة بيلد أكدت إلى أن بعض اللاعبين قالوا وداعاً بطريقة مهذبة ولكن غير ودودة وهم ليروي ساني وجواو كانسيلو ودايوت أوبيكانو وجمال موسيالا وبنجامين بافارد توماس مولر.

وأكدت الصحيفة أن 14 لاعباً لم ينشروا أو يقولوا أي شيء، بل وكانوا مرتاحين تجاه المدرب الراحل والتزموا الصمت وهم مانويل نوير وساديو ماني وسيرج جنابري وريان جرافينبيرش ويان سومر وسفين أولريتش ولوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز ودالي بليند ونصير مزراوي وبونا سار وكينجسلي كومان وماتيس فون وإريك ماكسيم تشوبو موتينج.

