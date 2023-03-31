هل وصلت الخيارات الى تباعد بين ميسي وراموس وسان جيرمان؟

باريس سان جيرمان يرغب في استمرار النجمين مع تخفيض راتبيهما

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان، يرغب في استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الاسباني سيرخيو راموس، ولكن مع تخفيض راتبيهما، اذ يتقاضى الاول 3.375 مليون يورو شهريا، والثاني 791.6 ألف يورو.

ولكن، مع رفض النجمين لخيار تخفيض راتبيهما، في ظل تلقيهما عروض مغرية من أندية سعودية، وخصوصاً من ناديي الهلال والنصر، حيث أكدت أن الاول عرض على ميسي راتبا يفوق ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو، بينما عرض الثاني 30 مليون يورو في الموسم لمدة عامين لإغراء راموس.

ورأت الصحيفة أن سان جيرمان لن يُقاتل لإبقاء ميسي (35 عاما) وهو يسعى لتعويض راموس (37 عاما) بالسلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع نادي إنتر ميلان في صفقة انتقال حر.

