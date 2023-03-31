لماذا لم يُباشر برشلونة مفاوضات التجديد لعثمان ديمبيلي؟

ينتهي عقد اللاعب الفرنسي في العام 2024

يضع برشلونة في الاعتبار اطلاق المفاوضات للتجديد لنجمه عثمان ديمبيلي، على الرغم من أنه لم يفعل بعد، اذ ينتهي عقد اللاعب الفرنسي في العام 2024.

ويعود السبب في التأخر الى التعديلات التي وضعتها "الليغا" للتكيف مع "اللعب المالي النظيف"، والى عدم القلق من جانب اللاعب حيث لا يخشون في برشلونة من رحيل مفاجيء، لأن لديهم "نعم" اللاعب لاستمراريته.

ديمبيلي، الذي يتعافى من الإصابة، هو لاعب أساسي للمدرب تشافي الذي نجح في تحسين أدائه وأعاد تقويم مسيرته ويحافظ النادي على علاقة جيدة معه كما أنه يشعر بالراحة في كامب نو.

