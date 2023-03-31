مسلسل شاكيرا - بيكيه - كلارا شيا في نسخة جديدة

فمنذ انفصال نجم برشلونة واسبانيا والفنانة الكولومبية، مررت شاكيرا الكثير من الاشارات، لكنها لم تصدر المغنية أغنية تتحدث مباشرة عن تفكك زواجها، وكانت أكثر وضوحاً بما تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.نشرت الكولومبية صورة جديدة على ملفها الشخصي على انستغرام وتويتر، ظهر فيها وجهها وهي تضع قبّعة سوداء من جلد الغنم، ما أثار قلق جمهورها، حيث لم تكن شاكيرا مبتسمة، بل بدت على وجه جاد للغاية.وكانت الرسالة التي كتبتها شاكيرا بجوار الصورة أكثر ما جذب الانتباه وهي كلمة واحدة "Chiaroscuro" أي "أهنئك".وربط العديد من المستخدمين هذه العبارة مع صديقة بيكيه، كلارا شيا، حيث يقود الجزء الأول من الكلمة التي كتبتها شاكيرا إلى التفكير في الاسم الأخير للشابة الكاتالونية، وإذا قمنا بترجمة المعنى إلى اللغة الإسبانية فهو "كلاروسكورو".