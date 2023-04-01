كريم بنزيما على أعتاب اتحاد جدّة؟ ما هي القصة؟

ذكرت تقارير صحفية سعودية، ان اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، بات قريباً من الانتقال الى الدوري السعودي للمحترفين.ويعود السبب الى تلقي كريم عرضاً كبيراً، والى ان عقده مع "الملكي" ينتهي في حزيران - يونيو المقبل، وتفعيل الاتفاق على تجديده حتى صيف 2024، لم يعد مضمونا.وأكد الإعلامي السعودي خالد الشنيف، أن بنزيما آتٍ إلى الدوري السعودي، وغرّد عبر تويتر "شكلها قربت جداً"، وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن العرض هو من نادي الاتحاد جدّة، ومدته ستكون عامين، يحصل خلالها بنزيما على إجمالي راتب يبلغ 60 مليون يورو، دون ضرائب.ومن المتوقع أن يتضمن العقد أن يكون نجم "الميرنغي" الحالي من بين السفراء لملف السعودية المشترك مع مصر واليونان للمنافسة على استضافة كأس العالم 2030.