أندية بريطانيا العملاقة متهمة بالتهرب الضريبي فما هي القصة؟

مفاجأة مدوية فجّرتها تحقيقات أشارت الى أن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تهربت من دفع ضرائب تصل قيمتها إلى 250 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2019 و2021 وإلى 470 مليوناً منذ العام 2015.وجاء في تقرير لشركة Tax Policy Associates، إن هذا التهرب حصل عبر نظام يقوم على "هيكلة مدفوعات الأندية لوكلاء اللاعبين بشكل مصطنع".وبالفعل، أكدت وزارة الخزانة في بريطانيا أنها تحقق في تورط بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في فضيحة التهرب الضريبي، وأشارت وسائل إعلام محلية أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي، هم من بين الأندية المتورطة.وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز سددت نحو 320 مليون جنيه إسترليني لوكلاء ووسطاء خلال 12 شهراً بين مطلع شباط - فبراير 2022 و31 كانون الثاني - يناير 2023، حيث انفق مانشستر سيتي 51 مليون جنيه إسترليني، وتشيلسي 43 مليونا، وليفربول 33 مليونا، ومانشستر يونايتد 24 مليونا، وتوتنهام 16 مليونا، وأرسنال 16 مليونا.