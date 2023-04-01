فيديو لحادث مروّع للنجم المغربي وكيف تحطمت سيارته في قاعة مقفلة

The incredible moment Belgian footballer Sofian Kiyine's car flies through the air, crashing through a gymnasium wall.



Luckily, he's still alive. 😯 pic.twitter.com/DfjGHTjfvY — The Sportsman (@TheSportsman) March 31, 2023

كاد حادث سير خطير يودي بحياة سفيان كيين، اللاعب المغربي المحترف ضمن صفوف لوفين البلجيكي، في احدى ضواحي مدينة لييج، حيث نقل للمستشفى بين الحياة والموت.وتعرض كيين للحادث حين اصطدمت سيارته بسرعة عالية، بعقبة على الطريق، ما تسبب في ارتفاعها عالياً، وهبوطها مخترقة صالة رياضية.وذكرت مصادر صحفية أن كيين تجاوز مرحلة الخطر، لكنه يعاني من عدة كسور، وسوف يحتاج الى فترة من العلاج.يُذكر أن كيين مثّل المنتخب المغربي للشباب وتوج معه بالميدالية الذهبية للألعاب الفرنكوفونية عام 2017، كما لعب للمنتخب الأولمبي المغربي.