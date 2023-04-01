ملاكمٌ أميركيّ يفاجيء الرئيس بوتين بطلبٍ غريب !!

بعد أن تفوق الملاكم الأميركي كيفن جونسون على المقاتل الروسي فياتشيسلاف داتسيك، الملقب بـ"الطرزان الأصهب" بالنقاط، في النزال الذي جمعهما وفق قواعد الملاكمة، ضمن بطولة "نادي القتال (REN-TV)" في موسكو، وجه طلباً غريباً.فقد قال جونسون في مقابلة على الهواء مباشرة "أود أن أتوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين، بطلب الحصول على الجنسية الروسية للعيش هنا، وأن أكون جزءا من هذا البلد، ولدي سبب آخر عظيم، وهو أن أرى صديقي الكبير ألكسندر بوفيتكين لأوقات أكثر".وكان الملاكم الأميركي البالغ من العمر 43 عاما، يساعد صديقه البطل الروسي السابق ألكسندر بوفيتكين أثناء التحضير لنزالاته في الوزن الثقيل.