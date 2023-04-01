فضيحة في أولد ترافورد .. نجوم كبار أجبروا زميلهم على "الجنس الوهمي" .. أمامهم

بعد أكثر من عقدين من انضمامه إلى مانشستر يونايتد، كشف دانيال ناردييلو أن زملائه في فريق الشياطين الحمر أجبروه على محاكاة الجنس كجزء من بدايته في الفريق.وادعى ناردييلو، الذي علق حذاءه في عام 2017، أن زملائه طلبوا منه التظاهر بممارسة الجنس على طاولة مع امرأة وهمية أمام نجوم مانشستر يونايتد الكبار.وقال ناردييلو "في بدايتي كان علي أن أتظاهر بممارسة الحب مع امرأة على الطاولة، كان على عدد قليل منا القيام بذلك، وكان عليك أن تصف الفتاة .. لقد كان الأمر فظيعاً".وأضاف "هل هي شقراء؟ امرأة سمراء؟ هل هي مفلسة؟ أليست كذلك؟ كيف تفعل ذلك؟ ماذا تقول لها؟ كنت أشعر بالخجل، كان الأمر فظيعاً".وتابع "كان ريان جيجز وديفيد ماي هما اللاعبان الرئيسيان هناك، لكن تواجد أيضاً روي كين ودايفيد بيكهام .. يا إلهي، كان يجب أن أمارس الحب مع فتاة أمام كل هؤلاء الرجال".وظهر ناردييلو لأول مرة مع مانشستر يونايتد في مواجهة أرسنال في 5 تشرين الثاني - نوفمبر 2001، وخاض ثلاث مباريات دولية مع المنتخب الويلزي، ودفع الشياطين الحمر أكثر من 200 الف يورو لضمّه من ولفرهامبتون واندررز عندما كان عمره 17 عاماً فقط، لكنه لم يتمكن من التميز في أولد ترافورد.وبعد فترات إعارة في سوانزي سيتي وبارنسلي، غادر مانشستر يونايتد للعب في بارنسلي وكوينز بارك رينجرز وبلاكبول وهارتلبول يونايتد وبوري وأولدهام أثليتيك وإكستر سيتي وروثرهام يونايتد وبليموث أرجيل وبانجور سيتي، ثم قرر الاعتزال.