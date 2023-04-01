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رياضة

جراحة طارئة لنجم دانماركي بعد اصابة قاسية في مكان حسّاس

2023-04-01 | 04:54
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جراحة طارئة لنجم دانماركي بعد اصابة قاسية في مكان حسّاس
جراحة طارئة لنجم دانماركي بعد اصابة قاسية في مكان حسّاس

إجراء عملية جراحية طارئة بعد إصابة قاسية جداً في الخصية

تم نقل لاعب كرة قدم دانماركي إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة بعد إصابة قاسية جداً في الخصية، حيث نجا من إمكانية عدم إنجاب المزيد من الأطفال.
وتلقى لاسي نيلسن ركلة مرعبة من زميله هوغو بولين في فريق مالمو أثناء التدريبات، ما أدى الى نقل اللاعب المدافع في وقت سابق من شهر آذار - مارس الى غرفة العمليات لإصلاح الضرر.
وعلى الرغم من ذلك، وبعد أسبوعين فقط، عاد نيلسن إلى التدريب الكامل، وهو جاهز لانطلاق موسم Allsvenskan الجديد في السويد.
وقال نيلسن، الذي لعب أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي "تشعر بالضربة كما يحدث عادة عندما تتعرض للضرب على الأعضاء، لكن الألم استمر لأربع أو خمس دقائق، وهذا ما لم أكن معتاداً عليه".
وأضاف "تبين وجود جرح في خصيتي، تمت خياطته عبر الجراحة، وقال الأطباء إنه بإمكاني إنجاب المزيد من الأطفال".
 
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