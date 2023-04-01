اتهام بطل العالم بالاعتداء الجنسي على عارضة أزياء

اتهم غونزالو مونتيل، الفائز بكأس العالم في قطر، بالاعتداء الجنسي على عارضة أزياء في حفل في مسقط رأسه الأرجنتين، حيث يواجه الظهير الأيمن لنادي إشبيلية الاسباني شكوى تم تقديمها إلى محكمة في بوينس آيرس.وكان مونتيل اللاعب الذي سجل ركلة الترجيح الأخيرة في مرمى فرنسا حين فازت الأرجنتين بكأس العالم لأول مرة منذ العام 1986، الا انه لم يعلق بعد على الاتهام، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه قدم وثيقة إلى المحكمة بتعيين محاميين وينوي محاربة الادعاءات.وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية والإسبانية والفرنسية أن مونتيل اعتدى على المرأة في 1 كانون الثاني - يناير 2019، خلال حفل في منزله، وقالت محامية الضحية، راكيل هيرميدا "اعتداء جنسي مع إيلاج من قبل مجموعة من الناس".وأوضحت أن الضحية، وهي عارضة أزياء، كانت على علاقة لفترة قصيرة مع مونتييل، حسب موندو ديبورتيفو، حين كان لاعباً في صفوف ريفر بلايت.