فيديو - "أغبى هدف" يُهدي بايرن انتصاراً وصدارة

تسبب السويسري غريغور كوبيل بنوع من الانهيار لفريقه بوروسيا دورتموند حين تسبب بالهدف الاول الأغرب هذا الموسم، لينتهي الشوط الاول من قمة الجولة الـ26 من "البوندسليغا" الى فوز صاحب الارض بايرن ميونيخ (3-0) وتنتهي المباراة ككل (4-2).وسجل أصحاب الأرض أهدافهم بواسطة المدافع دايوت أوباميكانو (13) مستفيدا من هفوة مميتة لكوبيل وأضاف توماس مولر هدفين متتاليين (18 و23) وكينغسلي كومان (50)، ورد دورتموند بواسطة إيمري شان ودونيايل مالين (72 من ركلة جزاء و90).وانتزع بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني من ضيفه برصيد 55 نقطة، متجاوزا بفرق نقطتين بوروسيا دورتموند الذي تراجع إلى الوصافة.