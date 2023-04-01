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رياضة

"العدوّ" بيكيه يُعلّق على احتمال عودة ميسي الى برشلونة فماذا قال؟

2023-04-01 | 19:00
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&quot;العدوّ&quot; بيكيه يُعلّق على احتمال عودة ميسي الى برشلونة فماذا قال؟
"العدوّ" بيكيه يُعلّق على احتمال عودة ميسي الى برشلونة فماذا قال؟

تربطه علاقة سيئة للغاية مع ميسي

سابقاً، لم يتحدث جيرارد بيكيه عن تصريحات رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، التي أكد فيها نية النادي الشروع في توقيع ليو ميسي كلاعب حر، بمجرد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 حزيران - يونيو المقبل. 
ولكن، في مقابلة مع الصحفي جيرارد روميرو، اعترف بيكيه الذي تربطه علاقة سيئة للغاية مع ميسي بأن عودة الأرجنتيني ستكون "مذهلة"، لكنه أصدر تحذيراً يتعلق بالوضع الاقتصادي للنادي، إذا اضطرت الأمور الى ما يفوق قدرات برشلونة لتحقيق عودة "البرغوت".
كانت هذه كلمات بيكيه "أعرف رافا يوستي وأعرف كيف هو، إنه شخص جيد جداً، وسيخبركم دائماً بما تريدون أن تسمعوه .. إنه شخص رائع وسيختار الكلمات المناسبة ليقول ما تحبوا أن تسمعوه، سيكون أمراً لا يُصدق إذا عاد ليو".
ولكن، أضاف بيكيه "هناك نقطة مفادها أن فرض المواقف كثيراً يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، أود أن تكون الامور طبيعية وتتدفق من تلقاء نفسها، وإذا كانت هناك نية من كلا الجانبين، فيمكن دائماً إجراء عملية ناجحة في عالم كرة القدم".
 
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"العدوّ" بيكيه يُعلّق على احتمال عودة ميسي الى برشلونة فماذا قال؟

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