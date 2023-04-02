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رياضة

ماورو إيكاردي إلى الهلال السعودي؟ ماذا عن واندا نارا؟

2023-04-02 | 05:32
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ماورو إيكاردي إلى الهلال السعودي؟ ماذا عن واندا نارا؟
ماورو إيكاردي إلى الهلال السعودي؟ ماذا عن واندا نارا؟

قصصهما لا تنتهي وطالما تحوّلت الى مادة اعلامية دسمة

أكدّت صحيفة "milliyet" التركية أن إدارة نادي الهلال السعودي تريد التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المُعار من باريس سان جيرمان إلى غلطة سراي حتى نهاية الموسم الحالي.
وجزمت تقارير صحفية تركية أن الهلال ينوي تقديم عرض كبير، يفوق راتب إيكاردي الحالي البالغ 7.5 ملايين يورو سنوياً، ، بسبب المنافسة المتوقعة من ناديي روما وميلان الإيطاليين لضمّ اللاعب الارجنتيني البالغ 29 عاماً.
وكان إيكاردي انضم إلى سان جيرمان صيف 2020، بإعارة من إنتر ميلان الإيطالي تم تثبيتها لاحقاً، فخاض 92 مباراة وسجل 38 هدفاً وقدّم 10 تمريرات حاسمة، لكنه خرج من حسابات المدرب كريستوف غالتييه فتمت إعارته الى غلطة سراي حيث خاض 14 مباراة وأحرز 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وإذا ما انتقل إيكاردي الى الهلال، فسوف تنتقل مع بطبيعة الحال عائلته، وفي مقدمتها واندا نارا، زوجته ومطلقته العائد اليها حديثاً بقصصهما التي لا تنتهي والتي لطالما تحوّلت الى مادة اعلامية دسمة.
 
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