فيديو - هدفان رائعان في نهائي بطولة كاريوكا البرازيلية شاهدوهما

هل بدأ فلامنغو السير على الطريق الصحيح بقيادة المدرب "المكروه"؟



هل بدأ فلامنغو السير على الطريق الصحيح بقيادة المدرب "المكروه" البرتغالي فيتور بيريرا؟.

ربما يكون الجواب "نعم"، مع فوز الفريق (2-0) في مباراة الذهاب لنهائي بطولة اندية ريو دي جانيرو "الكاريوكا" على فلومينينسي بثنائية نظيفة وقّعها ايرتون لوكاس وبيدرو في مرمى فريقهما السابق.

وتوّج الظهير الايسر الرائع ايرتون لوكاس كأفضل لاعب في المباراة بعد مساهمته بهدفين حيث سجل وصنع في مرمى فلومينينسي.

وكان مشجع لفلامنغو أثار الجدل حين طالب بطرد فيتور بيريرا، ودخل الى الملعب بلوحة كتب عليها "عمتك تناديك ارجع يا فيتور بيريرا"، مستخدماً عبارة شهيرة للمدرب في الهروب من الاندية التي يدربها بأن عمته او جدته مريضه ويحتاج العودة الى البرتغال.