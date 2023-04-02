فيديو - "الطرزان الأصهب" يُدافع برأسه ويخسر بالنقاط

على الرغم من مسعى المقاتل الروسي فياتشيسلاف داتسيك المثير للجدل لاستعراض قوة تحمله اللكمات، متصديا برأسه للكمات منافسه الأميركي كيفن جونسون، الا انه خسر بالنقاط، في النزال الذي جمعهما وفق قواعد الملاكمة، ضمن بطولة "نادي القتال (REN-TV)" في العاصمة موسكووخسر المقاتل الملقب بـ"الطرزان الأصهب"، بعد أسبوع من فوزه السريع خلال 57 ثانية، على البرازيلي جيرونيمو دوس سانتوس في نزال جمعهما وفق قواعد "الكيك بوكسينغ"، ضمن بطولة "Ural FC 2" في مدينة سمارا الروسية.وكان داتسيك خرج من السجن في نهاية شباط - فبراير 2016، بعد 12 عاما قضاها وراء القضبان في جريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة.