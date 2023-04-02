فيديو - شاب في منافسة مدرسيّة يهدد رقم يوسين بولت الاسطوري

🇯🇲 HE’S DONE IT! The first Jamaican Junior athlete to run sub 10 with



9️⃣.9️⃣9️⃣ 🔥🔥🔥



He’s now the 3rd Junior in history to run sub 10 legally 🌎



Did he look across mid race???



Congratulations to the National Junior Record holder Bouwahjgie Nkrumie 👏 pic.twitter.com/I3h6MZZX9o — RoriDunk (@FitzDunk) March 30, 2023

دخل بوهجي نكرومي، الرياضي الجامايكي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً التاريخ، من خلال تحطيم الرقم القياسي الوطني للناشئين في سباق 100 متر بوقت بلغ 9.99 (+0.3) في بطولة الاتحاد الرياضي للمدارس الثانوية في كينغستون.وأصبح نكرومي الثالث الذي يُسجّل أقل من 10 ثوانٍ بعد ليتسيل تيبوغو (9.91) وترايفون بروميل (9.97) ويشير الكثيرون إليه على أنه سيكون يوسين بولت الجديد، ففي الوقت الحالي، هو الرجل الوحيد الذي سجل أقل من 10 ثوانٍ هذا الموسم.يجب أن نتذكر أن يوسين بولت يحمل الرقم القياسي العالمي لمسافة 100 متراً برقم قياسي يبلغ 9.58 ثانية، وهو توقيت لم يقترب منه أحد بعد.