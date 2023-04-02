فيديو - شاب في منافسة مدرسيّة يهدد رقم يوسين بولت الاسطوري

دخل بوهجي نكرومي، الرياضي الجامايكي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً التاريخ، من خلال تحطيم الرقم القياسي الوطني للناشئين في سباق 100 متر بوقت بلغ 9.99 (+0.3) في بطولة الاتحاد الرياضي للمدارس الثانوية في كينغستون.
وأصبح نكرومي الثالث الذي يُسجّل أقل من 10 ثوانٍ بعد ليتسيل تيبوغو (9.91) وترايفون بروميل (9.97) ويشير الكثيرون إليه على أنه سيكون يوسين بولت الجديد، ففي الوقت الحالي، هو الرجل الوحيد الذي سجل أقل من 10 ثوانٍ هذا الموسم.
يجب أن نتذكر أن يوسين بولت يحمل الرقم القياسي العالمي لمسافة 100 متراً برقم قياسي يبلغ 9.58 ثانية، وهو توقيت لم يقترب منه أحد بعد.