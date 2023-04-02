هل تعرفون من هو "مستر أسيست" في أرسنال؟

هل تعرفون من هو "مسترأسيست" في أرسنال الانجليزي هذا الموسم في الدوري الممتاز؟انه لاعب الوسط المهاجم، البلجيكي لياندرو تروسارد، البالغ 28 عاماً، والذي تحوّل الى الرقم 1 في "الغانرز" في صناعة الأهداف، بفضل تمريراته السبعة الحاسمة في آخر ست مباريات هذا الموسم، والتي تُرجمت الى أهداف في شباك ليستر سيتي (1) وايفرتون (2) وفولهام (3) وكريستال بالاس (1).بدأ مع جينك في العام 2012 ولعب لخمس مواسم متنقلاً بعدها مع خمس اندية على سبيل الاعارة، قبل ان يلعب لبرايتون من 2019 وحتى مطلع الموسم الحالي حيث انضم الى ارسنال.