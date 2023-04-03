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رياضة

فيديو - ميلان يكتسح نابولي في ليلة تتويج لياو

2023-04-03 | 02:02
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فيديو - ميلان يكتسح نابولي في ليلة تتويج لياو
فيديو - ميلان يكتسح نابولي في ليلة تتويج لياو

في عقر داره على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"

قاد المهاجم البرتغالي رفائيل لياو ميلان الى اكتساح مضيفه نابولي (4-0) في عقر داره على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل لياو الهدفين الأول والثالث لـ"الروسونيري" والمهاجم الإسباني ابراهيم  دياز الهدف الثاني والبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الرابع.
ورفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الثالث في ترتيب "الكالتشيو" متقدماً بنقطة على جاره اللدود إنتر ميلان، الذي سقط أمام ضيفه فيورنتينا بهدف، فيما بقي نابولي متربعاً على الصدارة برصيد 71 نقطة، بفرق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه وصيفه لاتسيو (55).
وتتجدد المواجهة بين ميلان ونابولي يوم الأربعاء، الثاني عشر من نيسان - أبريل الجاري، على ملعب جيوزيبي مياتزا في ميلانو، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
 
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