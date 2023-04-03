فيديو - حكم يركل لاعباً على أعضائه الحساسة !!

فقد فرناندو هيرنانديز هدوءه أثناء إدارته لمباراة في الدوري المحلي

قام حكم في المكسيك بركل لاعب على أعضائه الحساسة بعدما أشهر له البطاقة الصفراء، حيث فقد فرناندو هيرنانديز هدوءه أثناء إدارته لمباراة في الدوري المحلي بين كلوب أميركا وليون.

ويتنافس الفريقان على التأهل لدوري أبطال الكونكاكاف، فتصاعدت التوترات خلال المواجهة، وعندما تمت معاقبة جين باريرو، هرع زميله في الفريق لوكاس روميرو إلى الحكم معترضاً، فرفع الحكم ركبته، وبدا أنه ركل اللاعب على أعضائه الخاصة، ما تسبب في سقوطه على الأرض من الألم.

وتمكن روميرو من الاستمرار، وساعد فريقه على إدراك التعادل في اللحظة الأخيرة (2-2) محافظاً على فرق نقطة واحدة من كلوب أميركا في جدول الترتيب.