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رياضة

زوجة النجم الشهير صفعت مُدرّباً على مؤخرته فمن هو؟

2023-04-03 | 08:56
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زوجة النجم الشهير صفعت مُدرّباً على مؤخرته فمن هو؟
زوجة النجم الشهير صفعت مُدرّباً على مؤخرته فمن هو؟

صفعت مؤخرة مدرب كرة قدم

كشفت آبي كلانسي، أنها صفعت ذات مرة مؤخرة مدرب كرة قدم، تنفيذاً لشرط طُلب منها، وقالت ذلك خلال استضافتها وزوجها بيتر كراوتش، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، لبودكاست مشترك معروف.
وقالت آبي في The Therapy Crouch Podcast "صفعت في الواقع مؤخرة مدرب كرة قدم، عن طريق الخطأ، لقد كان شرطًا أن يجعلني شخص ما أفعل ذلك، دون أن يخبرني أنه مدرب كرة قدم، والآن وفي كل مرة أراه، ينحني وكأنه يقول لي، هيا أنت تعلمين أنك تريدين فعب ذلك".
وكادت آبي تذكر الاسم حين تدّخل كراوتش بسرعة ومنعها، طالباً من المتابعين التفكير بهويته، فعلّقت الزوجة "أنت لا تريد فضحه ..."، ليكتفيا بالتلميح أنّه إنجليزي الجنسية.
 
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زوجة النجم الشهير صفعت مُدرّباً على مؤخرته فمن هو؟

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