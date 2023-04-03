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رياضة

عمل معها في غوتشي .. شابٌ يكشف أسراراً مدويّة عن لقاء كريستيانو وجورجينا الاول

2023-04-03 | 09:02
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عمل معها في غوتشي .. شابٌ يكشف أسراراً مدويّة عن لقاء كريستيانو وجورجينا الاول
عمل معها في غوتشي .. شابٌ يكشف أسراراً مدويّة عن لقاء كريستيانو وجورجينا الاول

قال الشاب الذي عمل مع جورجينا أن لديها "الغطرسة والفوقية"

قال شاب يدعى بابلو بون على تيك توك، كان يعمل في محلات غوتشي في مدريد في الوقت نفسه الذي كانت تعمل فيه جورجينا رودريغيز أن لديها دوماً "أجواء من الغطرسة والفوقية".
وتمر جورجينا رودريغيز بلحظة استثنائية مع العرض العالمي الأول للموسم الثاني من فيلمها الوثائقي على نت فلكس "أنا جورجينا". 
ومع ذلك، فقد اهتز الهدوء الذي تعيشه في منزلها في المملكة العربية السعودية بسبب شهادة شاب من المفترض أنه عمل معها لمدة شهرين في غوتشي، وهو المكان الذي التقت فيه بكريستيانو رونالدو.
قال الشاب "كنت أعمل مع جورجينا في غوتشي لمدة شهرين تقريباً قبل أن تصبح من المشاهير، والتقينا عدة مرات خلال العمل في المتجر، حيث كانت في قسم النساء وكنت في قسم الرجال، وقد رأيت كريستيانو بالفعل عدة مرات هناك قبل لقائهما".
وعلّق على شائعة أن لاعب كرة القدم البرتغالي تسبب في إغلاق المتجر في إحدى المناسبات ليُترك بمفرده مع جورجينا بالقول "الحقيقة هي أن هناك العديد من المؤامرات التي نوقشت حول كريستيانو وجورجينا".
واتهم الشاب المؤثرة أنها بلا رحمة ووصفها بأنها امرأة متعجرفة "كانت جورجينا دائماً على هذا النحو، حتى لو لم يكن لديها الكثير من المال أو لم يكن لديها المال الذي تملكه الآن، فقد كانت تملك هذه الغطرسة والاستعلاء، وكانت تتطلع إلى ضرب الكرة، ولهذا عملت في شركات فاخرة مختلفة".
وتابع "كانت تعرف الكثير من الأشخاص في عالم الحياة الليلية في مدريد، وتنقلت في بيئات فيها الكثير من المال، صحيح أنها عاشت في شقة فقيرة جداً، رخيصة جداً، لكنها أرادت دائماً التقدم، وأرادت أن تنمو وعندما قابلت كريستيانو، كانت فرصتها للنجومية".
وأضاف "كما تعلمون، لأن جورجينا أخبرت هذه القصة، أنه عندما دخل كريستيانو وابنه متجر غوتشي مع بعض الأصدقاء، كانت تخرج للتو من الباب، لكن الحقيقة لم تكن كذلك، فعندما دخل التفتنا جميعاً للنظر إليه، لأنه رجل طويل القامة، وفقط المسؤولون عن المتجر هم من يخدمون هذا النوع من العملاء". 
ووفقاً لبابلو "بحثت جورجينا عن طريقة لجذب انتباه اللاعب حتى حققت هدفها أخيراً ونظر كلاهما إلى بعضهما البعض دون أن يتكلما، لكن بعد بضعة أسابيع التقيا في حفلة حيث تعرفا على بعضهما البعض أكثر قليلاً".
أثارت كلمات الشاب ردود فعل مختلفة ونقاشاً واسعاً، حيث طالبه الكثيرون بإثبات أنه قابل جورجينا وأنهما عملا معاً، فقال "لقد تابعتني على انستغرام قبل أن تصبح مشهورة"، فيما علّق آخرون واتهموها بالرغبة في "اصطياد مليونير".
 
 
 
 
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عمل معها في غوتشي .. شابٌ يكشف أسراراً مدويّة عن لقاء كريستيانو وجورجينا الاول

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