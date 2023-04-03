استطلاع رأي - ميسي يكتسح فالكل يرغب بعودته الى برشلونة

أجرت وكالة الأنباء الإسبانية استطلاعاً لآراء سكان عاصمة إقليم كاتالونيا، من مشجعي نادي برشلونة، بشأن عودة الأسطورة ليونيل ميسي من جديد الى بيته.وجاءت نتيجة الاستطلاع كاسحة، حيث أبدى المشجعون تأييدهم الكامل لعودة ميسي كونه يمثل قيمة كبيرة في تاريخ النادي الذي يعد المكان الأمثل له للاعتزال، بل واعتبر البعض أنه يمثل قيمة سياحية لمدينة برشلونة بأكملها.وجاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها رافا يوستي، نائب رئيس القطاع الرياضي في البرسا، بشأن ترحيب النادي الكتالوني بعودة ميسي، حيث دافع في تصريحاته عن الفكرة، مُقرّاً بوجود اتصالات بأسرة اللاعب، وأن رئيس النادي جوان لابورتا اجتمع مؤخرا بوالد "البرغوت".