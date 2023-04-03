نال إيلي صقر 14 نقطة فأحرز لقب المرحلة الرابعة من الدوريّ اللبناني للباك غامون التي أقيمت في مجمّع "البورتيميليو" - الكسليك بمشاركة 47 لاعباً ولاعبة من الهواة والمحترفين.وحلّ شوقي كرم (نادي غولدن دايس) في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وطوني علم (بانشو الرياضي) في المركز الثالث، بعد أن تساوى مع طوني شيحا (غولدن دايس) الرابع برصيد 7 نقاط.وبعد إنتهاء المرحلة الرابعة، لا يزال إيلي قنيزح (غولدن دايس) يتصدّر الترتيب العام للاعبين برصيد 28 نقطة، وبفرق نقطتَين عن جو برنابا (بانشو) الثاني، و10 نقاط عن بول كيوان (غولدن دايس) الثالث.وإحتل نيكولا قماطي المركز الرابع (17 نقطة)، وهو رصيد بول الزغبي الخامس، وحلّ طوني شيحا (16 نقطة) وبرنار حاتم (16 نقطة) ورئيس إتحاد اللعبة جان أبي حيدر (15 نقطة) في المراتب السادسة والسابعة والثامنة على التوالي.أما في الترتيب العام للأندية، فيتصدّر نادي بانشو برصيد 164 نقطة، أمام غولدن دايس الثاني (158 نقطة)، والـ"ATCL" الثالث (83 نقطة).وفي الختام، وزّع أبي حيدر يعاونه عددٌ من أعضاء الإتحاد الكؤوس على الفائزين، علماً أن المرحلة الخامسة من الدوريّ ستقام في 20 أيار - مايو المقبل.