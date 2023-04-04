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رياضة

هكذا ردّت جورجينا على خبر تعرّض نجل رونالدو لاعتداء في مدرسة سعودية

2023-04-04 | 02:10
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هكذا ردّت جورجينا على خبر تعرّض نجل رونالدو لاعتداء في مدرسة سعودية
هكذا ردّت جورجينا على خبر تعرّض نجل رونالدو لاعتداء في مدرسة سعودية

أنباء عن تعرض أحد أبناء رونالدو للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن تعرض أحد أبناء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة، وهو ما نفته صديقته جورجينا رودريغيز بشكل قاطع.
وكتبت جورجينا، عبر خاصية ستوري على إنستغرام "نشرت بعض التقارير أخبارا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تماما العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي".
وأضافت "تعرف أطفالنا على أصدقاء ودودين، وهم سعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض، ولحسن حظنا دائما ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة".
ولدى رونالدو خمسة أبناء هم كريستيانو جونيور (2010) من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والتوأم إيفا وماتيو (2017) من أم بديلة، وآلانا مارتينا (2017) وبيلا إزميرالدا (2022) وكلاهما من جورجينا.
 
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