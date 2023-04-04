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رياضة

فيديو - مهارات وهدف نجم ريال مدريد لم ينقذوا بالميراس !!

2023-04-04 | 02:12
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فيديو - مهارات وهدف نجم ريال مدريد لم ينقذوا بالميراس !!
فيديو - مهارات وهدف نجم ريال مدريد لم ينقذوا بالميراس !!

لم تنقذ المهارات ولا الهدف الذي سجله فريقه من الهزيمة

لم تنقذ المهارات الفردية ولا الهدف الذي سجله اللاعب الواعد في كرة القدم البرازيلية فريقه من الهزيمة، حيث خسر بالميراس (1-2) أمام أغوا سانتا المتواضع في الجولة الأولى من نهائي كامبيوناتو باوليستا.
فقد نجح إندريك، البالغ من العمر 16 عاماً، الذي انضم الى ريال مدريد الاسباني على الورق، بانتظار اكتمال سنينه الـ18 عاما، من تعديل النتيجة (1-1)، لكن برونو ميزينغا ختم على النهاية كما البداية بثنائية ليشهد على الفوز المفاجئ لأغوا سانتا.
كان هدف إندريك، واسمه الكامل إندريك فيليبي موريرا دي سوزا، مشكوكاً في صحته، وحسمته تقنية الفار، وهو الأول له في 13 مباراة، ومنذ ظهوره لأول مرة في الفريق الأول، سجل الموهبة الشابة 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 20 مباراة.
 
 
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