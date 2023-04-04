"الضرب تحت الحزام" يتصاعد بين تيباس وبرشلونة

طالب برشلونة باستقالة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد انتشار اتهامات له بأنه قدّم أدلة "كاذبة" ضد النادي الكاتالوني.ويخضع برشلونة لتحقيق جنائي بعد مزاعم بوجود دفعات مالية لنائب رئيس لجنة الحكام في البلاد خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا بنحو سبعة ملايين يورو على مدار 17 عاماً، كما بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاً يمكن أن يؤدي إلى إيقاف "البرسا" لموسم واحد أوروبياً في حال ثبوت التهمة.وبعدما ذكرته صحيفة "لا فانجوارديا" التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، حين أشارت إلى أن تيباس قدم أدلة مزيفة ضد رئيسي النادي السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسل، اتهم برشلونة رئيس الدوري الإسباني بتدبير "إعدام خارج نطاق القانون".وقال النادي في بيان "في مواجهة خطورة المعلومات التي تفيد بأن خافيير تيباس كان متورطاً في تقديم أدلة كاذبة لتجريم نادينا، يرغب برشلونة في التعبير عن غضبه العميق وسخطه وحزنه، ونطلب بشكل عاجل من رئيس الليغا الظهور علناً لتقديم تفسيرات".وقال الرئيس جوان لابورتا مؤخراً أن نادي برشلونة يشعر "أننا كنا ضحية لوسائل الإعلام، فهو لم يشتر أبداً حكاماً، لكن تيباس حاول إدانتنا في الرأي العام قبل الحكم على الحقائق".وعبر تيباس عن غضبه من سلوك برشلونة في الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنه أشار إلى أن قواعد التقادم تعني أن الليغا لا يمكنها اتخاذ أي إجراء تأديبي.