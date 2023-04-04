فيديو - تأجيل مباراة في ايطاليا وهذا هو السبب

Rinviata #EmpoliLecce: principio di incendio al Castellani 🧯

Si attendono notizie definitive: posticipo di un’ora o più, si attende la decisione ufficiale 🔴#SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/cyZuQqUiKO — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 3, 2023

تم تأجيل مباراة كرة القدم الإيطالية بين إمبولي وليتشي، إذ كان من المقرر أن تنطلق في الساعة 6.30 مساء بالتوقيت المحلي، ولكن تم تأجيلها لمدة ساعة بعد أن تسببت دائرة كهربائية قصيرة في حريق صغير في غرفة تغيير الملابس.وتم تداول لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة ورجال إطفاء الإطفاء، كما تم إجلاء مجموعتي اللاعبين والمدربين إلى بر الأمان، الى ان تمكنت خدمات الطوارئ من السيطرة على الحريق.ولكن، حقيقة أن الحريق كان كهربائياً أم لا، يعني أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل قبل اعطاء الضوء الأخضر للسماح لآلاف الأشخاص بالدخول إلى ملعب كارلو كاستيلاني الذي يتسع لـ16800 متفرج.وبعد ساعة من الوقت، استؤنفت المباراة بشكل طبيعي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض امبولي بهدف يتيم.