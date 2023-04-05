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رياضة

نجمة إباحية تُشخّص قُدرات هالاند ومبابي فماذا قالت عن رونالدو وميسي وكاين؟

2023-04-05 | 02:45
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نجمة إباحية تُشخّص قُدرات هالاند ومبابي فماذا قالت عن رونالدو وميسي وكاين؟
نجمة إباحية تُشخّص قُدرات هالاند ومبابي فماذا قالت عن رونالدو وميسي وكاين؟

تتطلع إلى مهنة في كرة القدم حيث تتدرب لتصبح حكماً مساعداً في البرازيل

قالت ديبورا بيكسوتو، "الناشطة في OnlyFans"، إن إيرلينج هالاند وكيليان مبابي سيكونان "ناجحين للغاية" على الموقع.
وكشفت العارضة البرازيلية عن لاعبي كرة القدم الذين تعتقد أنهم سيجدون النجاح على OnlyFans إذا اختاروا الانضمام إلى منصة المحتوى الحصرية.
وتتطلع بيكسوتو، التي تمتلك 349 الف متابع على انستغرام إلى مهنة في كرة القدم حيث تتدرب لتصبح حكماً مساعداً في موطنها البرازيل.
وعلى الرغم من أنها ترى مستقبلاً لهالاند ومبابي على OnlyFans، إلا أنها لم تكن واثقة من أن هاري كين وليونيل ميسي سيثبتان نجاحهما على الموقع. 
وقالت بيكسوتو عن هالاند "بالتأكيد سيكون ناجحا جدا، فهو طويل القامة وقوي وشاب، سيصاب الناس بالجنون لرؤية كل ما ينشره، يستضيع الانضمام لأنه سيكون الدعامة الأساسية للمنصة".
وعن مبابي، أضافت بيكسوتو "إنه أيضا شاب وقوي للغاية، وعندما يتقاعد من كرة القدم سيكون قادرا على الانضمام إلى OnlyFans وسيكون ناجحا للغاية".
كريستيانو رونالدو تم دعمه أيضا للنجاح على OnlyFans، إذ قالت "انه مثير للغاية ويتميز بالكمال لأنه يحب الاعتناء بجسده، إنه الصورة النمطية المثالية للنجاح".
لكن العارضة شهرت البطاقة الحمراء بوجه كاين وقالت "من الأفضل له ألا يحاول لأنه لن ينجح كونّه خجول للغاية، وأخرق بعض الشيء"، فيما نال ميسي البطاقة الصفراء لأنه "يبدو لطيفا جدا وهادئا للغاية".
 
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نجمة إباحية تُشخّص قُدرات هالاند ومبابي فماذا قالت عن رونالدو وميسي وكاين؟

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