عرضٌ خياليّ من الهلال السعودي الى ميسي

تلقى ميسي عرضاً للانضمام إلى نادي الهلال السعودي

وفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فقد تلقى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عرضاً بـ350 مليون جنيه إسترليني سنويا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي، في راتب يساوي أكثر من ضعف عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

ووفقا لرومانو، يأمل النادي في التعاقد مع الفائز بكأس العالم، بعد انتهاء عقده في باريس سان جيرمان هذا الصيف، الا ان "البرغوت" يفضل البقاء في أوروبا.

وكتب رومانو على تويتر " الهلال أرسل عرضا رسميا إلى ليو ميسي، براتب قيمته أكثر من 400 مليون يورو سنويا، لكن أولوية ليو المطلقة هي الاستمرار في أوروبا".

ويعتقد أن ميسي في طريقه للخروج من باريس سان جيرمان وقد تعرض لصيحات الاستهجان من قبل أنصار النادي خلال المباراة ضد ليون.

