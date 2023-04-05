فيديو - نونيز يحقق حلم طفل "يحبه اكثر من أبيه" !!

المباراة قد خيّبت أمال الجماهير الحاضرة

التقى ناديا تشيلسي وليفربول مساء أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كانت المباراة قد خيّبت أمال الجماهير الحاضرة كونها انتهت الى التعادل السلبي، إلا أنّ داروين نونيز لم يخذل طفلاً صغيراً كان جالساً في المدرجات.

فقد طلب الطفل من اللاعب الحصول على قميصه بطريقة طريفة، حيث حمل لوحة كرتونية كتب عليها (داروين نونيز، أنا أحبّك أكثر من أبي، واليوم عيد ميلادي، هل يمكنني الحصول على قميصك؟)، ليقترب نجم الريدز منه عند نهاية المباراة ويحقق أمنيته ويمنحه القميص.