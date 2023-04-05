نجل أنشيلوتي على خُطى والده فمن سيكون فريقه الاول؟

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية إن دافيد، البالغ من العمر 33 عاما، نجل كارلو أنشيلوتي، يقترب من الحصول على أول وظيفة فردية له كمدرب، حيث أنه يعمل تحت إشراف والده كمساعد للمدرب، منذ أكثر من 10 سنوات.ويبدو دافيد أنشيلوتي المرشح الأول لتولي تدريب بازل السويسري، إذ يبحث فريق الدوري الأوروبي عن مدرب جديد وسط موسم مخيب للآمال، حيث يحتل المركز الخامس في الدوري السويسري الممتاز.ويتمتع دافيد أنشيلوتي بخبرة كبيرة بين أندية النخبة في أوروبا على الرغم من عدم توليه زمام الأمور في أي منها، إذ عمل المدرب الإيطالي كمساعد إلى جانب والده كارلو في ريال مدريد وإيفرتون وبايرن ميونيخ ونابولي.وبدأ دافيد مسيرته التدريبية كمدرب للياقة البدنية مع والده خلال فترته الأولى في ريال مدريد ثم مع باريس سان جيرمان، ثم تقدم ليصبح مساعد مدرب في العام 2016.