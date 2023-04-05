فيديو - ستيفن كاري مُتخفياّ بباروكة وقناع فما السبب؟

Stephen Curry se hizo pasar por un trabajador de la tienda y esto es lo que sucedió…😂pic.twitter.com/axRUhrES0n — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) April 1, 2023

ظهر ستيفن كاري المقنّع متخفياً، وتظاهر بأنه موظف في المتجر الرسمي لغولدن ستايت ووريورز، كجزء من تعاون بين مؤسسته "كُل .. تعلم .. إلعب" ومع الرعاة راكوتين.وفاجأ نجم الدوري الاميركي للمحترفين العملاء عندما خلع الباروكة وقناع وجهه ليكشف عن نفسه أمام العديد من المشجعين الشباب.وقال كاري "مجرد التواجد شخصياً والتفاعل مع الأطفال جميل جداً، لقد مررنا جميعا بأوقات كنا نكبر فيها سواء مع شخص ما يقضي بعض الوقت معك أو يعطي كلمة مشجعة أو شيئا يعلق في ذاكرتك، ونأمل أن يحدث شيء من هذا القبيل من خلال تلك التفاعلات وأن تجد طرقا رائعة للقيام بذلك".وبعد الفوز باللقب الموسم الماضي، لم يتمكن ووريورز من إثارة الإعجاب في الموسم الجاري 2022/23، حيث يحتل المركز السادس في المنطقة الغربية برقم قياسي 41-38.