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رياضة

إقرأوا كيف تحوّل من نجم شهير الى شخصٍ مُفلس

2023-04-05 | 02:55
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إقرأوا كيف تحوّل من نجم شهير الى شخصٍ مُفلس
إقرأوا كيف تحوّل من نجم شهير الى شخصٍ مُفلس

وجه النجم الويلزي الدولي كريغ بيلامي، لاعب نيوكاسل ووست هام ومانشستر سيتي وليفربول السابق، والمدرب المساعد لفنسنت كومباني حالياً في نادي بيرنلي الانجليزي، تحذيراً شديد اللهجة الى اللاعبين الحاليين، داعياً اياهم الى عدم الوقوع في الفخ الذي وقع فيه.
وقال بيلامي "لم أقامر ولا أشرب الكحول، الا انني قامرت بحياتي لأنني وثقت بالأشخاص الخطأ وخسرت كل شيء، وأود في المناسبة تحذير اللاعبين الحاليين، وأقول لهم .. دققوا في كل شيء وتأكدوا من قانونية عمل مستشاريكم وعينوا جهة مستقلة تهتم بالضريبة". 
وتابع بيلامي "أنا من جيل كان يعتمد على ناديه لفعل كل شيء، وأعتقد أن هذا ليس سليماً، لأنه يجعلك هشاً ولا تعرف شيئاً، وعندما تعتزل تكتشف الواقع الحقيقي، وتكتشف انه يجب عليك التعلم لتنجو في الحياة".
وأضاف بيلامي "عندما بدأت بلعب الكرة في نورويتش، كان المال أكبر مخاوفي، وكنت حذراً منه دوماً، ولم أرد أن تنتهي بي الحال بكثير من المال من دون مسيرة، فكنت مستعداً لأعطي كل ما عندي من مال مقابل المحافظة على مهنتي".
وقال "كنت دائماً أنظر إلى المال على أنه الشيطان الذي يشتت أفكاري لدرجة أفقد فيها التعطش للتقدم والطموح للقمة، ولم يكن الجري وراء المال هدفي، حيث ان امتلاك مقتنيات باهظة أمر لطيف، لكنه في النهاية لا يعني شيئاً، فأنا لا أستيقظ من أجل شراء المقتنيات".
وتابع "شعرت أنه مثل وجع الظهر، شيء ما يستغلك الآخرون من أجله، وأينما تذهب تتكلف أكثر من الواقع، لأن الناس يعتقدون بأنك تملك الكثير من المال، أو أنك مجرد صرّاف آلي بالنسبة لهم، وكنت أشعر بالذنب عندما يتصل بي أحدهم لطلب مساعدة وأقول له (لا) .. الآن لم يعد أحد يتصل".
وختم "كان من بين هذه العيّنة صديق يقيم معي ساعدته كي يقف على قدميه لكنه نهش مالي وسرقني، واعتقد انه من المنطق أن يترك لاعب الكرة تسيير أموره المالية لشخص يثق به، كي يركز على الكرة لكن هذا لم ينجح معي".
 
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