ميقاتي استقبل رئيس الاتحاد وأندية كرة القدم

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وفداً من الإتحاد اللبناني لكرة القدم وأندية الدرجة الاولى، تقدّمه رئيس الاتحاد هاشم حيدر وعدد من الأعضاء ورؤساء الأندية.

وعرض رؤساء الاندية على رئيس الحكومة اقتراح تأهيل واستثمار الملاعب الرياضية التابعة للمنشآت الرياضية والملاعب البلدية، وتفعيل عملها واعادة النهوض بالدور الملقى على عاتقها كأندية اتحادية قادرة للمساعدة في عملية النهوض الرياضي والوطني.

وقد تقرر، بناء لتوجيهات رئيس الحكومة، تشكيل لجنة مصغرة من الاتحاد لمتابعة لموضوع باشراف وزير الشباب والرياضة الذي يستقبل اللجنة يوم الثلاثاء المقبل في الحادي عشر من نيسان في مكتبه في الوزارة.