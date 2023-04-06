سبب غريب لفشل مفاوضات الزمالك مع مدرب الماني

فشلت المفاوضات تماماً بين مجلس إدارة نادي الزمالك المصري والمدرب الألماني هايكو هيرليتش، وقال مصدر في "القلعة البيضاء" في تصريحات لموقع "كووورة" أن "مجلس الزمالك لم يصل لاتفاق مع هيرليتش والألماني سوف يغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة".

ويعيش نادي الزمالك فترة حرجو وظروف صعبة، حيث ودّع ثلاث مسابقات هي كأس مصر وكأس الكونفيدرالية الافريقية ودوري أبطال إفريقيا، وتراجع الى المركز الخامس في الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فسخ عقد المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، الذي تنازل عن قيمة الشرط الجزائي و200 ألف دولار، قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي، بعد ان اتهمه بالخيانة، حيث جاء في بيان عبر قناة النادي، أن القرار يأتي بسبب التآمر وتعمد الخسارة أمام المصري، و"حرق المراكب" قبل المغادرة.

والغريب أن سبب فشل المفاوات مع هايكو هيرليتش يعود الى تمسكه بأبسط حقوقه وهو حصوله على الشرط الجزائي لنهاية عقده وهذا ما رفضه مجلس الإدارة في النادي المصري.