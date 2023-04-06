فيديو - "نوسترداموس أنشيلوتي" نجح بتوّقع نهائي الكأس فماذا تكهن لنهائي دوري الابطال؟

أظهر كارلو أنشيلوتي ببساطة أنه عبقري، وربما لديه مهارات "نوستراداموس"، بسبب التنبوء الذي اعترف به لجاكوبا أراستي، المدير الفني لفريق أوساسونا، في 18 شباط - فبراير، حيث قال له أن نهائي كأس الملك سوف يجمع الفريقين، أوساسونا وريال مدريد، وقد تحقق ذلك.

وفي الواقع، بدا الأمر صعباً، إذ أن أوساسونا الفائز على أرضه (1-0) في ذهاب نصف النهائي، كان عليه مواجهة أتليتكو بلباو الشرس على أرضه، ونجح في مهمة صعبة وانتزع التعادل الايجابي (1-1).

وكذلك الأمر، خسر ريال ذهاباً (0-1) ذهاباً، وبدت المهمة مستحيلة اياباً في الكامب نو، لكنه فعلها، بل سحق برشلونة برباعية نظيفة، وتأهل لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس الملك المقرر في 6 أيار - مايو في لا كارتوخا.

وفيما يتعلّق بتوقعات أنشيلوتي، فبمجرد معرفته بتقاطعات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والمواجهات المحتملة في الدور قبل النهائي، توقع المدرب الإيطالي أن يشهد نهائياً بين ريال مدريد وفريقه السابق ميلان، حيث عاش سنوات جيدة كلاعب أولا وكمدرب لاحقا، فهل سيتحقق هذا التوقعات؟.