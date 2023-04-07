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رياضة

التصدّعات تتزايد في علاقة مبابي وسان جيرمان وهذا جديدها

2023-04-07 | 05:56
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التصدّعات تتزايد في علاقة مبابي وسان جيرمان وهذا جديدها
التصدّعات تتزايد في علاقة مبابي وسان جيرمان وهذا جديدها

النجم الفرنسي غير راض أبداً عن ناديه باريس سان جيرمان

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي غير راض أبداً عن ناديه  باريس سان جيرمان، حيث هاجمه بسبب استخدامه له في مقطع فيديو ترويجي، وقد يكون الشهران المقبلان حاسمين في مسيرة اللاعب، بعد عام واحد فقط من توقيع العقد الجديد، والذي يتبقى منه عام ثان فقط، مع خيار سنة إضافية إختيارية.
والآن، تتزايد التصدعات في العلاقة بين اللاعب والنادي، بعد أن اشتكى من طريقة استخدامه في الفيديو الترويجي، إذ أصدر النادي هذا المقطع عن تسجيل المشجعين لتجديد تذاكرهم الموسمية، مع ظهور بارز للنجم الفرنسي فيه، لكنه نأى بنفسه عنه، بل وهاجم النادي لاستخدامه صورته فيه.
وقال مبابي في بيان "شاهدت حملة اشتراكات النادي للموسم 23-24، وفوجئت بأنه لم يتم إبلاغي في أي وقت بالمحتوى، حيث بدا الأمر وكأنها مقابلة خلال يوم تسويق النادي، وأنا لا أتفق مع هذا الفيديو المنشور، وسوف أناضل من أجل الحق في الصورة الفردية، فباريس سان جيرمان نادٍ كبير وعائلة كبيرة لكنه ليس كيليان سان جيرمان بشكل خاص".
ومع ذلك، فهي ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها مهاجم موناكو السابق عدم رضاه عن استخدام حقوق صورته، إذ رفض أن يكون جزءا من جلسة تصوير ترويجية للمنتخب الفرنسي في أيلول – سبتمبر الفائت.
 
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