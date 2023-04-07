نجل ريان جيجز يترك مانشستر يونايتد

يقترب زاك من الانتقال إلى شيفيلد يونايتد

يبدو أن نجل أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز سيغادر النادي، إذ يقترب زاك، البالغ من العمر 16 عاماً، من الانتقال إلى شيفيلد يونايتد، ليكون جزءاً من تشكيلة هذا الفريق الذي يحتل المركز الثاني في التشامبيون شيب، ويأمل بالعودة الى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جيجز في عداد أكاديمية اليونايتد منذ العام 2019، ويأمل بالسير على خطى والده في النادي، بعد أن لعب مع فريق تحت 18 عاماً، لكن فرصه في الحصول على صفقة احترافية في اليونايتد تضاءلت.

ويخضع الظهير الأيسر للتجربة في "برامول لين"، لكن انتقاله يمكن أن لا يتم بسبب الحظر المفروض على شيفيلد يونايتد بسبب عدم الوفاء بسداد التعاقدات التي تم إجراؤها.

هذا الواقع قد يؤثر أيضا على المنضمين الى أكاديمية النادي، ما يعني أن جيجز قد لا يكون قادراً على التوقيع على صفقة حقيقية، لكن من المحتمل أن ينجح في عقد المنحة الدراسية، وقد تنشأ تعقيدات إذا طلب مان يونايتد أموالًا للتخلي عن ابن أسطورته.