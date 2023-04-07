لابورتا يُطالب الفيفا واليويفا بالتروي فماذا قال؟

وجه خطابا إلى رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم

وجه جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، خطابا إلى رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، حدد فيهما طلباته، فيما يخص اتهام النادي بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه ماريا نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا، بقيمة اجمالية لامست السبعة ملايين يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن عن فتح تحقيق رسمي بشأن اتهام برشلونة بالفساد فيما يعرف بـ "قضية نيغريرا"، وذكرت إذاعة راديو كاتالونيا، أن لابورتا وجه رسالة نصية إلى جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا" وألكسندر تشيفرين رئيس "اليويفا"، طالبهم فيها بعدم الحكم على النادي مبكراً.

كما طالب رئيس نادي برشلونة رئيسيّ "الفيفا" و"اليويفا" بإصدار رأيهما في القضية بعد أن يُدلي النادي الكاتالوني بدفاعه عن نفسه في الأطر المعتمدة.

وأعلنت الاذاعة أن لابورتا سوف يوجه رسالة مماثلة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بغية مطالبته بالأمر نفسه.