شاكيرا تشمت ببرشلونة بطريقة ساخرة وغريبة

بطلة أخرى لهزيمة برشلونة في عقر داره أمام ريال مدريد

أصبحت شاكيرا، المغنية الكولومبية – اللبنانية الاصل، بطلة أخرى لهزيمة برشلونة في عقر داره، ملعب الكامب نو، برباعية نظيفة أمام ريال مدريد، ما أدى إلى إقصائه ومنعه من الوصول الى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان من الطبيعي أن يحتفل لاعبو ريال مدريد وجمهورهم بجنون، لكن المفاجيء كان خروج شاكيرا، زوجة جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابقة ، الى الضوء في هذه المسألة، وكأنها تريد أن تشمت به من خلال فريقه السابق.

فقد نشرت شاكيرا صورة تظهر فيها وهي تصنع علامة (4) بأاصابع يديها، بغيد "التزريك" وإثارة جماهير المدينة التي احتضنتها لنحو 12 عاماً قبل أن تغادر مؤخراً مع اولادها الى مدينة ميامي الاميركية.







