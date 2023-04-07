مورينيو الى السعودية في صفقة هي الأعلى في التاريخ؟

تلقى عرضاً بقيمة 120 مليون يورو

ذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي حالياً، تلقى عرضاً من قبل "الإدارة العليا" للمنتخب الوطني السعودي بقيمة 120 مليون يورو.

ويتضمن العرض التدريب في السعودية لمدة موسمين، مع لحظ شرط الرحيل بعد السنة الأولى إذا رغب بذلك، وخيار تمديد عقده حتى كأس العالم 2026.

وذكرت تقارير أخرى، إن العرض المقدم من المسؤولين السعوديين هو للقيام بدور مضاعف، إذ أن الصفقة تتضمن في آن مسؤولية المنتخب الوطني ونادٍ في دوري المحترفين السعودي للعامين المقبلين، وهو سيكون إما الأهلي أو النصر، النادي الحالي لمواطنه كريستيانو رونالدو.