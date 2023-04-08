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رياضة

نجمٌ أوكرانيّ يتألق ويستهدف هزّ الكامب نو مرّة ثانية

2023-04-08 | 05:36
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نجمٌ أوكرانيّ يتألق ويستهدف هزّ الكامب نو مرّة ثانية
نجمٌ أوكرانيّ يتألق ويستهدف هزّ الكامب نو مرّة ثانية

سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات

يتألق فيكتور تسيغانكوف، البالغ 25 سنة، المنضم مقابل خمسة ملايين يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية مع فريقه الجديد جيرونا، كان دفعها الى ناديه السابق دينامو كييف الاوكراني.
ويستجيب اللاعب الاوكراني بسرعة لثقة مدربه، بدليل أنه سجل ثلاثة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات خاضها مع جيرونا.
ليل الاثنين، سيبدأ تسيغانكوف أساسياً ضد برشلونة في ملعب الكامب نو، وهو الذي واجه عملاق كاتالونيا ثلاث مرات في السابق، أولها في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-21، حيث سجل هدفاً رائعاً في هزيمة فريقه (2-1).
كانت مواجهتا تسيغانكوف الأخريان ضد برشلونة في الموسم التالي، وأيضاً في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يستطع النجم الأوكراني مسّ الشباك في مباراتين انتهتا بنتيجة ضيقة (1-0).
صحيح أن برشلونة متصدر للدوري برصيد 71 نقطة بفرق 12 نقطة عن ريال مدريد، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام جاره الكاتالونيّ ذي المركز الحادي عشر، الساعي الى تعزيز موقعه، وخصوصاً بعد جرح الهزيمة القاسية المرّ برباعية نظيفة في الكامب نو، والإقصاء من كأس الملك على يد ريال مدريد.
 
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