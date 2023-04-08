هرب فاشلاً من برشلونة وسان جيرمان ويتقاتلان الآن لاستعادته نجماً

موهبة مبكرة تدربت في "لا ماسيا" من سن العاشرة، ثم هربت إلى باريس سان جيرمان في سن الـ16، حيث لم ينجح تشافي سيمونز في أن يثبت نفسه في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

لكن اللاعب الشاب احتاج فقط إلى الثقة، وتمكن في سن التاسعة عشرة من اظهار إمكاناته الكاملة في بي إس في أيندهوفن ، النادي الهولندي الذي انضم اليه في العام الفائت وحتى العام 2027.

فقد عرف مدربه رود فان نيسلترووي، كيف يمنحه الحرية كلاعب خط وسط مهاجم، وأحياناً كلاعب خط وسط وحتى كمهاجم نقي، كما جعله لويس فان غال لاعباً دولياً مع هولندا وأشركه في كأس العالم، وسيكون بالنسبة للمدرب الوطني رونالد كومان لاعباً أساسياً في المنتخب.

لم يترك سيمونز برشلونة وسان جيرمان سعيداً، لكنهما يريدانه الآن، والمال هو الورقة الرابحة للنادي الفرنسي، حيث تُقدّر قيمة اللاعب الآن بنحو 30 مليون يورو، فيما مواطنه جوردي كرويف، مدير الرياضة في برشلونة، هو الواقة الرابحة للنادي الكاتالوني.

في ايندهوفن، اكتشف سيمونز قدرته على التهديف حيث هزّ الشباك 13 مرّة، ليكون ثاني هدّافي الموسم حالياً، خلف اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (14)، لاعب أوتريخت، كما قدم 6 تمريرات حاسمة في بطولة الدوري، وسجل أيضاً 3 أهداف وصنع تمريرتين في كأس السوبر الهولندي والكأس والدوري الأوروبي.