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رياضة

تسبب بمقتل مُدرّستين .. وجماهير الأندية تُطارد اللاعب

2023-04-08 | 05:57
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تسبب بمقتل مُدرّستين .. وجماهير الأندية تُطارد اللاعب
تسبب بمقتل مُدرّستين .. وجماهير الأندية تُطارد اللاعب

تعرّض لحملات اعلامية وعلى وسائل التواصل منعته من الانضمام الى أكثر من نادي

دافع ماركوس سلوم، رئيس نادي اميركا مينيرو البرازيلي عن لاعبه الجديد، الظهير الايمن مارسينهو، الذي تعرّض لحملات اعلامية وعلى وسائل التواصل منعته من الانضمام الى أكثر من نادي.
ويعود السبب الى أن اللاعب انهى حياة معلمتين في حادث سيارة، قبل أن يتم الافراج عنه لاحقاً، مع وضعه في دائرة التهوّر واللامسؤولية.
وقد عانى اللاعب، على الرغم من امكانياته الجيده من ردود فعل الجماهير مع الانديه التي لعب لها، والتي لا تريده ان يلعب لفريقها، وهو ما علّق عليه سلوم بالقول "من لا يخطئ ؟ العديد ارتكبوا في حياتهم هذا الخطأ و انتهت قضاياهم بسلام وانا مقتنع بقدرات اللاعب واتمنى من الجماهير ان تقف معه".
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تسبب بمقتل مُدرّستين .. وجماهير الأندية تُطارد اللاعب

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